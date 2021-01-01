مناورة الركن الشديد حملت رسالة مهمة.. قيادي بحماس يكشف علاقة سليماني بحرب الفرقان

غزة /سما/

أكد أسامة حمدان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن العلاقة بين قاسم سليماني، وقيادات الحركة السياسية والعسكرية "كانت عميقة".



وأضاف حمدان، في لقاء متلفز عبر قناة (الميادين)، أن سليماني كان له دور أساسي في دعم المقاومة الفلسطينية وما وصلت إليه.



وأشاد حمدان، بمواقف سليماني في دعم المقاومة وإسنادها، مضيفاً أن "القدس ستحرر، وسيكون أقرب ممن يظن البعض".



وتابع: "سليماني لم يكن بعيداً عن معركة الفرقان مع الاحتلال في غزة، ومواكبة المقاومة لحظة بلحظة"، مشيراً إلى أن ما كُشف دعم سليماني للمقاومة الفلسطينية "نذرٌ يسير".



وأشار القيادي في حماس، إلى أن صواريخ كورنيت، وصلت إلى غزة خلال العدوان عام 2012، قبل انتهاء المعركة بيوم واحد، مؤكداً على دور قاسم سليماني باتجاه إرسالها إلى غزة.



وحول مناورة "الركن الشديد"، التي أجرتها فصائل المقاومة في غزة الأسبوع الماضي، قال حمدان: "حملت رسالةً بأن قول الفصل لها في الميدان، 40 ألف مقاتل شاركوا في المناورة، وكان أداء المقاتلين مميزاً، والعدو تابعها باهتمام وكان قلقاً".



وأضاف حمدان: "المقاومة تقول بأنها مستمرة رغم الانهيارات التي تحدث في المنطقة"، مشيراً إلى أن "المقاومة لاتزال على جهوزيتها وأنها تتقدم".



وتابع: "المقاومة وهي تطور أداءها تنطلق من أجل العمل الجاد لتحرير فلسطين كل فلسطين، وليس فقط رد العدوان الإسرائيلي".



واستطرد: "محور المقاومة اليوم أكثر قوة وتماسكاً مما كانت عليه في السابق، وفي الجانب الآخر الصهاينة يمرون بأزمات وتعقيدات".



ولفت حمدان، إلى أن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، لم يكن بعيداً عن المجهود الذي كان يبذله سليماني في دعم المقاومة وخصوصاً الفلسطينية.

