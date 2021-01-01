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جريمة قتل ثانية اليوم بأراضي الداخل

الجمعة 01 يناير 2021 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة قتل ثانية اليوم بأراضي الداخل



القدس المحتلة /سما/

قتل فلسطيني 56 عامًا، مساء اليوم الجمعة، خلال شجار وقع في مدينة الطيرة داخل مناطق فلسطينيي 48.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن شخص آخر في العشرينات من عمره، أصيب بجروح متوسطة خلال الشجار، ونقل إلى مستشفى مئير في كفار سابا لتلقي العلاج.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية في مكان الحادث عددًا من المشتبه بهم ونقلتهم للتحقيق.

وهذه الجريمة الثانية التي تسجل اليوم وفي العام الجديد، حيث كان قتل فجرًا شاب في قرية جديدة المكر جراء تعرضه لإطلاق نار.

وقتل أكثر من 111 فلسطينيًا من سكان المناطق خلال العام الماضي.

#جريمة قتل #اراضي 48 #مدينة الطيرة

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