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نتنياهو يغازل فلسطينيي الداخل قبل الانتخابات

الجمعة 01 يناير 2021 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يغازل فلسطينيي الداخل قبل الانتخابات



القدس المحتلة /سما/

 يسعى بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، ورئيس الوزراء المؤقت، إلى مغازلة الفلسطينيين القاطنين في مناطق 48، من خلال زيارات بدأ ينظمها إلى مناطقهم.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن نتنياهو زار اليوم الجمعة المجمع الخاص بتطعيم لقاحات كورونا في مدينة أم الفحم، بعد أن وصل عدد المتلقين للقاح مليون شخص.

وقال نتنياهو إنه يرغب في توسيع حملة التطعيم داخل المجتمع العربي، وأنه مهتم بدعم العرب له لمنحهم ما يستحقونه.

وتطرق إلى الجرائم المنتشرة هناك، زاعمًا أنه سيقدم خطة شاملة لإنشاء مزيد من مراكز الشرطة ونشر المئات من عناصرها لحماية المنطقة، واستخدام كل الوسائل الحديثة لمنع الجرائم واعتقال مرتكبيها.

وقال "أنا أول رئيس وزراء في إسرائيل يجلب 15 مليار شيكل للجمهور العربي لمشاريع البنية التحتية والخدمات".

وأضاف "أعتقد اليوم أن المواطنين اليهود والعرب يشعرون أن شيئًا ما قد تغير، نرى عناق اليهود والعرب في دبي والبحرين، لماذا لا يكون هنا؟ لماذا؟ نفس الشيء، الشيء نفسه هنا، إنه الشيء الذي أحمله، شيء جديد، نريد المجتمع العربي أن ينضم لذلك وأن يكون جزءً منه".

#بنيامين نتنياهو #الليكود #الفلسطينيين #عرب 48 #الداخل المحتل #مناطق 48

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