سهى عرفات تصدر توضيحاً لتصريحاتها حول اغتيال الزعيم الراحل أبو عمار والانتفاضة الثانية

رام الله /سما/

أصدرت سهى عرفات، أرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات، توضيحاً حول تصريحات منسوبة لها نشرتها صحيفة يديعوت أحرنوت، الجمعة.



وقالت سهى، عبر صفحتها على موقع (انستجرام): "أريد أن أوضح شئ مهم للصادقين من أبناء شعبنا. أنا عملت مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي في فيلم وثائقي عن أبو عمار وسيعرض بعد أسبوع، وكل ما تناقلته الصحافة هو خارج عن سياقه الأصلي".



وتابعت: "وأنا أصر أن موضوع أبو عمار لسه عند القضاء ولا استطيع أن اتهم احد بقتله حتى إسرائيل لأن ليس عندي أي دليل وأيضا ليس عندي دليل ضد احد لحد الآن ولا أريد أن تلزق التهم في معارك سياسية كيدية فلسطينية داخلية من دون دليل قاطع".



واستطردت: "تصريحاتي لم تتغير منذ أن استشهد أبو عمار أنني من دون دليل قاطع لن اتهم أحدا".



وأضافت: "هذا الذي قلته في المقابلة وسأقوله في المقابلات الأخرى. وقلت اتهمنا بالإرهاب زي مانديلا وغيره ولكن هذا الإرهاب الذين تتحدثون عنه هو الذي أوصل صوتنا إلى العالم اجمع. وبما أن الفيلم وثائقي قلت رأيي أن الانتفاضة غلط كانت لأننا خسرنا كتيراً وحربنا معهم كانت غير متساويه. لن أخاف أن اعطي رأيي حتى أن حرف فالحقيقة ستسطع دائما".



وكانت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، نشرت تصريحات منسوبة لسهى عرفات، تبرئ فيها إسرائيل من قتل أبو عمار، ووصفت الانتفاضة بأنها "خطأ كبير".

