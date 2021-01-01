"فتح" تفتتح مركزا طبيا في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

بيت لحم /سما/

افتتحت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، اليوم الجمعة، مركزا طبيا، لخدمة أبناء شعبنا.

وقال امين سر الحركة في المخيم أحمد عودة، اننا ونحن نحيي الانطلاقة، نؤكد فكرة "فتح" الهادفة الى بناء الانسان والوطن، ونجسد ذلك بافتتاح هذا المركز الطبي بعد ترميمه وتأهيله، وإعادة الحياة له مجددا من أجل خدمة الانسان.

وتطرق عودة الى المعيقات التي واجهها المركز وعطلت عمله، قبل ان ينطلق أبناء الحركة في المخيم إلى تذليلها بإعادة ترميمه، حيث تواصلت الجهود على مدار أربعة أشهر، انطلاقا من الرؤية التنظيمية للحركة لخدمة المخيم والمحافظة عامة، بتوفير كادر طبي من كافة التخصصات.

من جانبه، قال امين سر فتح إقليم بيت لحم محمد المصري، ان الحركة فكرة بدأها الأوائل، وتتجسد في الحاضر بالقائمين والرؤية بما حلم به الشهداء، ووعد به الاسرى والجرحى.

وأشار الى ان افتتاح المركز الطبي شهادة حية على عظمة الحركة التي تعنى بالإنسان الفلسطيني وتوفير الخدمات له، انطلاقا من كونه أغلى ما نملك نحو تحقيق الحلم بدحر الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وسبق حفل الافتتاح عزف موسيقي تنظيمي، بالشراكة مع كافة القطاعات الحركية والشبيبة الفتحاوية، الذي جاب شوارع المخيم وصولا الى البوابة الرئيسية عند شارع القدس الخليل.

وفي بلدة تقوع شرق بيت لحم، تم إيقاد الشعلة، وسط تزيين كافة شوارع البلدة بالأعلام الفلسطينية، ورايات حركة "فتح".