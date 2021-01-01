مصادرة نحو 700 دونم من شمال القدس لتحويلها لحديقة عامة ومراكز ترفيه رياضية

القدس المحتلة /سما/

صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال بالقدس على مخطط متنزه "ناحال زمري الطبيعي" الاستيطاني على أراضي بيت حنينا وحزما وأجزاء من أراضي جبع شمال القدس بالقرب من بسغات زئيف ونيفي يعقوب .

وادعت بلدية الاحتلال انه حتى ما قبل عامين ، كانت منطقة "ناحال الزمري" في شمال القدس موقعا طبيعيا بريا، بما في ذلك حوالي 200 غزال وأرانب صخرية وحيوانات أخرى ، لكنها مهملة، أصبح موقعًا للقرصنة لإلقاء النفايات، وتلويث الموقع الطبيعي بالقرب من بسغات زئيف ونيفي يعقوب، وأكدت انه بعد توجه المستوطنين في المستوطنتين قررت بلدية القدس إعادة تأهيل الحديقة بالتعاون مع جمعية حماية الطبيعة وأعلنتها موقعًا حضريًا.

ويذكر انه قبل اكثر من عامين تم الكشف عن وجود بقايا أثرية من فترات عباسية وأموية وقلعة عثمانية في شمال شرق بيت حنينا إلا ان سلطات الآثار الإسرائيلية جرفتها ونقلت ارضيات فسيفساء الى المتحف الإسرائيلي فيما وصف حينه ( مجمع خربة زمري). البقايا التي تم العثور عليها هي مبانٍ ومعاصر وخزانات مياه تعود إلى العصر البرونزي وإلى العصر البيزنطي تم التحفظ عليها.

وقالت البلدية إلى أن المخطط يشير إلى تقسيم أرضي في منطقة مساحتها حوالي 695 دونمًا على الحافة الشرقية لمستوطنة" بسغات زئيف" ، بين شوارع غال ورشميلفيتش ودوكيفات. وقد سبق هذا المخطط مخطط عام 2000 والذي حدد المنطقة كمساحة مفتوحة لصالح المستوطنة ، ومخطط تخطيطي في شارع غال حدد الملاعب الرياضية. وفي وقت لاحق ، أعدت دائرة التخطيط العمراني وثيقة سياسة الهيكل التنظيمي الأخضر للمستوطنات الشمالية من المدينة .

ووفق المخطط الإسرائيلي سيتم تخصيص مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المصادرة لهذا المشروع - مساحات مفتوحة والتواصل بينها من خلال المشي وراكبي الدراجات مثل حدائق الأشباح الحضرية .

وقالت بلدية الاحتلال انه سيتم بناء حديقة الأسبستوس، حوض نهر قدرون في شرق المدينة بحيث تمتد المساحة في المرحلة المقبلة الى منطقة الغور و"عين الفوار ".

وأكد المخطط الذي تم نشرة مساء أمس انه ستصبح الحديقة مركزًا للرياضة ومساحة مفتوحة في شمال المدينة. وتقول البلدية أن "الخطة تنص على الحفاظ على منطقة واسعة وفقًا للتسلسل الهرمي للمحافظة على المناطق ، حيث يتم تخصيص معظم المنطقة لنواة محجوزة وحيث توجد أنظمة بيئية". "بجانب المركز المحجوز ، سيتم تطوير منطقة مفتوحة بشكل معتدل للزوار والمتنزهين. وسيتم بناء أربعة مداخل لغرض استقبال الجمهور - واحد أولاً من شارع غال في مستوطنة النبي يعقوب ، واثنان جنوبيان من شارع راشميليفيتش وموشيه كراوس وواحد شمالي من شارع دوكيفات باترول من مستوطنة بسغات زئيف. وستتضمن الردهة الرئيسية أحواض مائية ، ملاعب رياضية ، مزرعة دراسية ، مركز زوار ، موقف سيارات ، مبنى عام للأنشطة المجتمعية والتجارة.كما سيتم بناء جسر فوق الشارع الالتفافي الذي سيربط المباني العامة والحديقة العامة والسكك الحديدية الخفيفة بالمنتزه.