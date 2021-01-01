  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة 18 مواطنا "بالمطاط" وعشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة 01 يناير 2021 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 18 مواطنا "بالمطاط" وعشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية



قلقيلية /سما/

 أصيب 18 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثرمن 17 عاما، والتي انطلقت هذا الاسبوع احياء لانطلاق الثورة الفلسطينية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا وابلا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 18 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بالاختناق، بينهم نساء وأطفال.

#مواجهات #قوات الاحتلال #كفر قدوم #قلقيلية

الأكثر قراءة اليوم

احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021 في برج خليفة بدبي (شاهد)

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية .. هل يجوز ؟

شاهد.. الفلكي اللبناني ميشال حايك يكشف تنبؤاته للعام 2021

موعد إعلان نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي إصدار رأس السنة الأول 2021

توقعات حايك عن 2021: هنية يركب موجات خطيرة ودحلان يفاجئ الجميع وخطر على صحة ابو مازن

كيف كانت سرعة انهيار “أزرق أبيض” نموذجاً لخلل في السياسة الإسرائيلية؟

بالفيديو .. برج خليفة في دبي يخطف أنظار العالم

الأخبار الرئيسية

9

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الحدود الشمالية تقترب من حادث تصعيدي.. ضابط إسرائيلي: هجوم لـ"حزب الله" في "المستقبل القريب"

سهى عرفات " تبرئ "إسرائيل" من مسؤولية اغتيال عرفات وتصف الانتفاضة بالخطأ الكبير

وزيرة الصحة :18 وفاة و1450 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2088 حالة تعاف

توقعات حايك عن 2021: هنية يركب موجات خطيرة ودحلان يفاجئ الجميع وخطر على صحة ابو مازن

اعلان سما رسائل