إصابة 18 مواطنا "بالمطاط" وعشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية /سما/

أصيب 18 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثرمن 17 عاما، والتي انطلقت هذا الاسبوع احياء لانطلاق الثورة الفلسطينية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا وابلا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 18 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بالاختناق، بينهم نساء وأطفال.