بومبيو يعين الحاخام لايتستون مبعوثا للعلاقات الاقتصادية في الشرق الأوسط

واشنطن /سما/

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تعيين الحاخام آرييه لايتستون مبعوثاً خاصاً بالنيابة عن الإدارة لتعزيز التطبيع والاقتصاد، في الشرق الأوسط.

لايتستون، هو مستشار كبير للسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وكان له دور فعال في التفاوض على اتفاقيات التطبيع الاقتصادي بين دول اتفاقية أبراهام منذ الرحلة الأولى من إسرائيل إلى أبو ظبي في أواخر أغسطس.

وقال لايتستون: "لقد كان شرفًا فريدًا للعمل مع هذه الإدارة والعمل مع جميع شركائنا في دول اتفاقيات أبراهام، لقد كان تحديًا ولغزًا مثيرًا ولدينا الكثير من العمل أمامنا. أنا أتطلع إلى القيام بذلك ".

وتحدث السفير فريدمان قائلا، "منذ الاختراقات الأولية التي أفرزت اتفاقات إبراهيم، كان أرييه فعالاً في دفع عملية التطبيع بين إسرائيل وشركائها الجدد في السلام. إنه الخيار الصحيح لمواصلة تلك الجهود كمبعوث خاص لنا ". وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

في وقت سابق من هذا العام، تم تعيين لايتستون رئيسًا لصندوق إبراهيم، وهو صندوق تنمية يهدف إلى تعزيز السلام بين إسرائيل والدول العربية، لكن التعيين لم يكن رسميًا. لقد كان في أول ست رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والدول العربية، وقاد وفودًا تجارية إلى البحرين ومن البحرين إلى إسرائيل، وعمل على 100 صفقة من اتفاقيات أبراهام.

لقب المبعوث الخاص لا يستلزم مسؤوليات جديدة؛ بل إنها طريقة بومبيو للاعتراف بجهود لايتستون في تعزيز التطبيع الاقتصادي في الأشهر الأخيرة. وسوف تنتهي في غضون ثلاثة أسابيع عندما يتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال بومبيو، إن تعيين لايتستون كمبعوث خاص "سيساهم في سرعة وكفاءة عملية التطبيع ويخلق زخمًا لاتفاقات أبراهام.

وأضاف بومبيو: "أنا واثق من أنه سيتم تشجيع الدول الأخرى على الانضمام إلى الاتفاقات وتعزيزها في مواجهة العوامل الخارجية التي تسعى إلى تقويضها".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مصدر في إدارة ترامب إنهم يعملون بجد لجعل دولة عربية أو إسلامية أخرى تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل أن يتولى بايدن منصبه في 20 يناير.

وقالت مصادر في القدس وواشنطن إن موريتانيا وعمان وإندونيسيا قد تكون التالية. الثلاثة لديهم علاقات مع إسرائيل إلى حد ما. موريتانيا، كان لديها علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل في 1999-2009.