  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

المغرب يؤخر التطبيع مع إسرائيل لحين تحديد موقف بايدن من الصحراء وفلسطين

الجمعة 01 يناير 2021 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب يؤخر التطبيع مع إسرائيل لحين تحديد موقف بايدن من الصحراء وفلسطين



القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الجمعة أن المغرب يسير ببطء في العلاقات مع إسرائيل، بسبب انتظاره معرفة موقف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، من التزامات الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب بخصوص الصحراء الغربية والملف الفلسطيني.

وأكدت مصادر دبلوماسية للصحيفة العبرية، أن الرباط لا تنوي الإعلان عن علاقات دبلوماسية كاملة، حاليًا، وستكتفي بفتح مكاتب اتصال في البلدين، كما أنها ليست معنية بالتوقيع على اتفاق فتح مكتبي الاتصال في مراسم احتفالية، بعكس ما حصل في الاتفاقات الأخرى بين إسرائيل ودول عربية.

وكان المغرب قد أعلن رسميًا قبل أيام أن العلاقات مع إسرائيل ستكون على مستوى مكتب اتصال، وأنها ليست تطبيعًا بل إعادة علاقات كونها كانت موجودة سابقًا، لكن المصادر الإسرائيلية تقول إن الرباط تنتظر أن يتسلم الرئيس بايدن الحكم ويعطي رأيه في التزامات ترامب، خصوصًا الاعتراف بمغربية الصحراء المتنازع عليها مع جبهة "البوليساريو"، ومدى عزم الولايات المتحدة على فتح قنصلية بمدينة الداخلة من أجل تعزيز فرص الاقتصاد والاستثمار لفائدة المنطقة.

وتابعت المصادر الإسرائيلية أن المغرب يريد أيضًا معرفة موقف بايدن من مسألة تحريك الموضوع الفلسطيني الذي يعتبره الملك محمد السادس التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا.

وكان وفد مغربي تقني قد زار إسرائيل، قبل أيام، وتفقد مقر مكتب الاتصال القديم في تل أبيب. ويُتوقع أن يعلن البلدان قريبًا فتح مكتبي اتصال وتسيير رحلات مباشرة.

#المغرب #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل #جو بايدن #القضية الفلسطينية #الصحراء الغربية

الأكثر قراءة اليوم

احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021 في برج خليفة بدبي (شاهد)

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية .. هل يجوز ؟

شاهد.. الفلكي اللبناني ميشال حايك يكشف تنبؤاته للعام 2021

موعد إعلان نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي إصدار رأس السنة الأول 2021

توقعات حايك عن 2021: هنية يركب موجات خطيرة ودحلان يفاجئ الجميع وخطر على صحة ابو مازن

كيف كانت سرعة انهيار “أزرق أبيض” نموذجاً لخلل في السياسة الإسرائيلية؟

بالفيديو .. برج خليفة في دبي يخطف أنظار العالم

الأخبار الرئيسية

9

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الحدود الشمالية تقترب من حادث تصعيدي.. ضابط إسرائيلي: هجوم لـ"حزب الله" في "المستقبل القريب"

سهى عرفات " تبرئ "إسرائيل" من مسؤولية اغتيال عرفات وتصف الانتفاضة بالخطأ الكبير

وزيرة الصحة :18 وفاة و1450 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2088 حالة تعاف

توقعات حايك عن 2021: هنية يركب موجات خطيرة ودحلان يفاجئ الجميع وخطر على صحة ابو مازن

اعلان سما رسائل