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شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الجمعة 01 يناير 2021 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع



غزة /سما/

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، الخارطة الوبائية لتفشي فيروس "كورونا" في محافظات القطاع، وذلك بعد تسجيل اصابات جديدة

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وصباح اليوم، ذكرت  وزارة الصحة بغزة، تسجيل 689 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى أربع حالات وفاة.

يأتي ذلك بعد إجراء 2224 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما تم تعافي 881 حالة جديدة من مصابي الفيروس.

وبذلك يصفح اجمالي تراكمي للمصابين 41264 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 9683 حالة.

كما وصل إجمالي المتعافين من الفيروس، 31206 حالة، وإجمالي الوفيات 375 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 252 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 148 حالة.

#قطاع غزة #فيروس كورونا #الخارطة الوبائية #كورونا في غزة #وزارة الصحة #غزة #محافظات غزة

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