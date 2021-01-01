مستوطنون يعتدون على خان اللبن جنوب نابلس

نابلس /سما/

اعتدت مجموعة من المستوطنين، ظهر يوم الجمعة، على خان اللبن قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، في تصريح صحفي، أنّ عشرات المستوطنين هاجموا منطقة خان اللبن الواقع على طريق رام الله نابلس، في محاولة للاستيلاء عليه.

وأشار دغلس، إلى أنّ الأهالي تصدوا لاعتداء وهجوم المستوطنين في ظل اندلاع مواجهات في المنطقة.

وتعرّض الخان، وهو أحد المعالم التاريخية الذي بني في زمن العهد العثماني في فلسطين، لأكثر من محاولة اعتداء واستيلاء من قبل المستوطنين، حيث تبلغ مساحته بالإضافة إلى الأراضي المحيطة به من سهل اللبن نحو 300 دونم.