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إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق نابلس

الجمعة 01 يناير 2021 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق نابلس



نابلس /سما/

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق نابلس، احتجاجًا على إقامة بؤرة استيطانية، وإحياءً للذكرى الـ56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، ما أسفر عن إصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وأشارت إلى أن المئات من المواطنين شاركوا بالمسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بعد أداء صلاة الجمعة وسط القرية باتجاه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.

ودعا ممثل حركة فتح في بيت دجن توفيق حج محمد إلى ضرورة رص الصفوف في هذه المرحلة الحرجة من حياة شعبنا، والتمسك والحفاظ على الوحدة الوطنية، مؤكدًا على أن ثورة الشهداء والجرحى والأسرى ستنتصر في النهاية لا محالة.

من جهته، قدم منسق القوى والفصائل الوطنية في نابلس نصر أبو جيش، التهنئة لأبناء شعبنا في ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المجيدة، داعيًا واطنين إلى التصدي لهجمات المستوطنين، وحماية أرضهم وزيتونهم في ظل انتهاكات الاحتلال المتواصلة والمتمثلة بالاستيلاء على الأراضي.

يذكر أن القرية تشهد كل يوم جمعة مواجهات مع الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء، وكان أهالي القرية أقاموا خيمة اعتصام في القرية؛ رفضا لإقامة البؤرة الاستيطانية.

#قوات الاحتلال #مسيرة بيت دجن #اصابات بالاختناق

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