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الخارجية تفتح باب التسجيل للمسافرين إلى إسطنبول

الجمعة 01 يناير 2021 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تفتح باب التسجيل للمسافرين إلى إسطنبول



رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن فتح باب التسجيل أمام المواطنين والطلبة ورجال الأعمال الراغبين بالسفر إلى اسطنبول أو عبر اسطنبول إلى أية دولة أخرى.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنه تم فتح باب التسجيل، اليوم الجمعة، ويغلق في تمام الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، وعلى المواطنين الراغبين بالسفر الى اسطنبول ولم يسجلوا لدينا سابقا المبادرة للتسجيل على المنصة على الرابط : www.mofa.pna.ps/evacuation .

وأفادت بأن الهدف من التسجيل في هذه المرحلة هو حصر الاعداد فقط.

#وزارة الخارجية #سفر المواطنين

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