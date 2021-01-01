نيابة غزة تنشر مُوجزًا بإجراءاتها خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة /سما/

نشرت النيابة العامة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بيانًا موجزًا لإجراءاتها في تحقيق الأمن والاستقرار اليومي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت في بيانها: "فتحت على مستوى محافظات القطاع تحقيقات فى 384 قضية، من بينها 85 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي".

وأضافت أنّ القضايا الباقية والبالغ عدد 299 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأكدت على أنه لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، لافتةً إلى أنّها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.

وذكرت أنّ عمدت إلى توقيف 66 متهمًا على مختلف القضايا المذكورة، فيما استمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.