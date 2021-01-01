اعلام اسرائيلي: مليون شخص في "إسرائيل" يتلقون لقاح "كورونا"

القدس المحتلة /سما/

ذكرت مصادر إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أنّ رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تفقد مركز التطعيمات العامل في مدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

ونقلت المصادر عن نتنياهو في تغريدة له عبر (تويتر): أنّه التقى "المواطن المليون"، ابن المدينة، الذي تم تطعيمه ضد (كورونا)، داعيًا المواطنين العرب إلى تلقي التطعيم حفاظا على صحتهم وسلامتهم، قائلا: "سنتغلب على الجائحة معا".

وتخشى حكومة الاحتلال ارتفاع عدد الإصابات في المجتمع العربي، مع اقتراب بداية موسم حفلات الزفاف بعد شهرين وفي ظل نسبة التطعيم المنخفضة في صفوفه.

ولفتت المصادر إلى أنّه تتم حاليًا دراسة سبل مختلفة لتشجيع المواطنين العرب على الاستجابة للحملة القُطرية بما في ذلك دعوة رؤساء بلديات ورجال دين إلى تلقي اللقاح ليكونوا قدوة للآخرين.