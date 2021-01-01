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الاحتلال يمنع الآلاف من الصلاة في الأقصى

الجمعة 01 يناير 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع الآلاف من الصلاة في الأقصى



القدس المحتلة /سما/

منع الاحتلال الإسرائيلي آلاف المصلّين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، اليوم، ما اضطر المئات منهم إلى أداء الصلاة في الشوارع القريبة.

وقال شهود عيان إنّ أفراد الشرطة الإسرائيلية منعوا منذ ساعات الصباح الفلسطينيين من غير سكان البلدة القديمة من دخولها.

وعلّل أفراد الشرطة قرارهم بالقيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، بما يشمل منع السكان من التحرك لمسافة تزيد عن كيلومتر واحد من منازلهم.

وذكر الشهود أنّ أفراد الشرطة دققوا في الهُويّات عند بوابات البلدة القديمة في بمدينة القدس، ومنعوا من هم من غير سكان البلدة القديمة من دخولها.

وأدّى المئات من المقدسيين صلاة الجمعة على مقربة من أسوار القدس القديمة، بعد منعهم من دخول البلدة للوصول إلى المسجد.

وأدان خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، في خطبة الجمعة، منع المصلين من الوصول لأداء الصلاة.

وأوضح أنه تم منع المصلين من الوصول للمسجد "بذريعة وباء كورونا، وفي الوقت نفسه فإن اقتحامات المتطرفين اليهود للأقصى مستمرة ولم تتوقف"، وأردف: "ما دام المصلي المسلم ملتزما بلبس الكمامة ومستحضرا معه السجادة الخاصة به ومراع للتباعد أثناء الصلاة، فلا أرى مبررا لهذه الإجراءات التي تحرم المسلمين من الصلاة بالأقصى".

وتابع "إننا نحث المسلمين بالتوجه إلى الأقصى للصلاة ولإعماره مع الالتزام بالتعليمات الصحية، ونوجه نداء خاصا للمقدسيين بالبلدة القديمة بأن يحرصوا على أداء الصلوات في الأقصى بجميع الأوقات".

ومساء الأحد، دخل إغلاق شامل لمدة أسبوعين حيز التنفيذ في إسرائيل، ضمن مجموعة تدابير للحد تفشي كورونا، قابلة للتمديد.

#الاحتلال الاسرائيلي #صلاة الجمعة #المسجد الاقصى

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