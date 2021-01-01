تجديد الاعتقال الإداري للأسير ثائر أبو سندس

رام الله /سما/

جددت محكمة الاحتلال العسكرية، الاعتقال الإداري للمرة الثانية للأسير ثائر جهاد أبو سندس(35 عاماً) من دورا في الخليل لمدة أربعة أشهر.

وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال أبو سندس بتاريخ 8 /9 /2020، بعد اقتحام منزله بمدينة دورا، مع العشرات من المواطنين خلال عملية اعتقالات واسعة كان للخليل النصيب الأكبر فيها، وبعد اعتقاله بأيام جرى تحويله للاعتقال الإداري دون توجيه تهم، لمدة 4 أشهر، وقد جُدد له الاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي، علماً بأنه كان قد أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، جزء منها قضاها في الاعتقال الإداري.