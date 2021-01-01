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إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة في دير جرير شرق رام الله

الجمعة 01 يناير 2021 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة في دير جرير شرق رام الله



رام الله /سما/

 أصيب مواطن بالرصاص المطاطي، وآخرون بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل "الشرفة" بقرية دير جرير شرق رام الله، ولمناسبة الذكرى الـ56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية.

وقال رئيس مجلس قروي دير جرير أيمن علوي للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز تجاه المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابة مواطن برصاصة معدنية في رأسه، تم نقله لمركز سلواد الطبي، إضافة لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وشارك المئات من المواطنين بمسيرة احتجاجية دعت إليها حركة "فتح"، خرجت من وسط القرية باتجاه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في منطقة جبل الشرفة، تنديدا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة على مساحات واسعة من أراضي القرية، ولمناسبة مرور 56 عاما على انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة "فتح".

وعقب المسيرة أقام المشاركون صلاة الجمعة في منطقة جبل الشرفة.

يذكر أن عددا من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، نصبوا الأسبوع الماضي خيمة في المنطقة، وشرعوا بأعمال حفر، ووضعوا صهريج مياه في المكان.

#اصابات بالاختناق #قوات الاحتلال #استيطان

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