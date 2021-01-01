الاحتلال يقتلع أكثر من ٢٠٠ شجرة زيتون في حارس

سلفيت /سما/

إقتلعت جرافات الاحتلال الاسرائيلي أكثر من 200 شجرة زيتون، تعود ملكيتها لورثة المرحوم حسن سلطان من قرية حارس غرب سلفيت، بحجة أنها مصنفة بأملاك دولة.

وقال رئيس مجلس قروي حارس الشيخ عمر سمارة أن جرافات الاحتلال وفي ساعات متأخرة من الليلة الماضية، قامت بإقتلاع أكثر من ٢٠٠ شجرة زيتون والتي تتراوح أعمارها ما بين 10_ 15 عام، وتجريف لمساحات واسعة من الارض والتي تبلغ مساحتها 14 دونم، اضافة الى ذلك قيام الاحتلال بنشر وتكسير للاشجار التي لم تستطع الجرافة الوصول اليها.

وأضاف سمارة ": أن الاعتداء على الارض والتي تقع بين مستوطنتي "نتافيم، ورفافا" المقامة على أراضي مواطني حارس وديراستيتا وقراوة بني حسان غرب سلفيت، بهدف التوسع الاستيطاني بالمنطقة.

وأوضح سمارة ": أن الارض قمت بزراعتها مزارعه مع ورثة صاحب الأرض، وكل عام اقوم بزراعة اشجار زيتون بالارض، وأضاف قبل ثلاثة شهور تم تسليمنا اخطار بإزالة الاشجار،بحجه أنها أراضي دولة، وبدورنا توجهنا الى الجهات القانونية المختصة ورفع دعوى ضد القرار، ولم يكن هناك قرار من المحكمة بإزالة لاشجار، لنتفاجأ بهذه الجريمة.

وناشد سمارة الحكومة الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص بالوقوف الى جانب المزارعين في المناطق المهددة بالاستيطان للمحافظة على الاراضي واعادة زراعتها مرة ثانية للوقوف أمام الهجمه الاستيطانية في هذه المحافظة.