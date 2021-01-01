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مشاهدة مباراة الهلال وأهلي مروي بث مباشر في الدوري السوداني 2021

الجمعة 01 يناير 2021 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الهلال وأهلي مروي بث مباشر في الدوري السوداني 2021



الخرطوم / سما

ننشر لكم رابط مشاهدة مباراة الهلال وأهلي مروي بث مباشر المقررة اليوم الجمعة 1 كانون ثاني / يناير 2021 ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري السوداني الممتاز.

مباراة الهلال ضد أهلي مروي مباشر تبث من ملعب الزعيم بالخرطوم عبر قناة الملاعب الرياضية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السودان ومصر، السابعة في السعودية.

وتقدم مجلس إدارة نادي الهلال بالتهاني والتبريكات للشعب السوداني بصفة عامة وجماهير ومحبي نادي الهلال داخل وخارج الوطن الحبيب بصفة خاصة بمناسبة العام الجديد جعله الله عام سعادة للشعب الأزرق وانتصارات متواصلة.

وترحم مجلس إدارة نادي الهلال على أرواح شهداء الثورة السودانية وكل الذين رحلوا من رموز وأقطاب واعضاء ومحبي وقدامي لاعبي نادي الهلال وشهداء جائحة كورونا.

وتمنى نادي الهلال، أن يعم السلام كل ربوع السودان وان تنعم البلاد بالامن والاستقرار والرفاهيه وان يكون العام الجديد عام خير وبركة على الأمة جمعاء وعام انتصارات وتقدم للرياضة والهلال.

وكان أبو عاقلة عبدالله حامد قد أنهى التقسيمة التي أجراها الصربي زوران مانولوفيتش في النصف الساعة الأخيرة، بهدف جميل لمصلحة منتخب نزار حامد الذي أنهى التقسيمة القوية والمثيرة متفوقاً على منتخب بوي. 

وشهدت التقسيمة حماس كبير وندية وإثارة وتدخلات وإلتحامات قوية بين اللاعبين، اضطر على إثرها الوحدة الطبية للتدخل عدة مرات، الأمر الذي أعجب المدرب زوران الذي بدأ عليه سعيداً بهذا التنافس بين عناصر الفريق.

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