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رابط مباراة العين وأبها بث مباشر 2021 قناة الرياضية السعودية (شاهد)

الجمعة 01 يناير 2021 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مباراة العين وأبها بث مباشر 2021 قناة الرياضية السعودية (شاهد)



الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة أبها ضد العين بث مباشر اليوم الجمعة 1 كانون ثاني 2020 في إطار لقاءات الأسبوع الحادي عشر من دوري المحترفين السعودي.

مباراة العين وأبها مباشر تبث الساعة 03:50 من استاد مدينة الملك سعود على القناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق عبدالله الغامدي.

وجرت ثلاث مباريات في التاريخ بين الفريقين، حيث تفوق نادي العين في اللقاء الودي الأول عام 2017 بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادلا في مواجهتي 2018، 2019.

ويحتل فريق العين المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين فقط أمام نادي ضمك ونقطة خلف أبها والنصر والباطن والرائد.

رابط مباراة أبها والعين مباشر:

ويخوض أبها هذا اللقاء في ظروف صعبة، إذ تلقى ثلاث هزائم متتالية في الجولات الماضية من دوري المحترفين، من الباطن (3-0)، وضمك (2-1)، والوحدة (1-0) على التوالي.

في المقابل، تغلب العين على التعاون بهدف نظيف الأسبوع المنصرم، سبقها خسارة أمام الوحدة بهدفين لواحد،لكنه فاز على الأهلي بثنائية دون رد، ويسعى لمواصلة الانتصارات.

ويتجهز فريق العين لمواجهة النصر في الجولة المقبلة ثم الشباب والاتحاد والباطن، في حين يلعب أبها أمام الفيصلي والاتحاد والأهلي والقادسية بدوري محمد بن سلمان.

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