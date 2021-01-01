الرياض توقف مسؤولين سابقين بينهم وزير مفوض وسفير ولواء وعميد متقاعدان ورجال أعمال بتهم فساد

الرياض / وكالات /

كشفت السلطات السعودية مساء الخميس، توقيف مجموعة مسؤولين سابقين، بينهم وزير مفوض وسفير سابقان ولواء وعميد متقاعدان وموظفين ورجال أعمال بتهم فساد.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، في بيان لها مساء الخميس “إن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق أطرافها”.



وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.



ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة، نقضي بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.