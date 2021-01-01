  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أخبرته أنه يجب أن يوقف هجمات حماس"

سهى عرفات " تبرئ "إسرائيل" من مسؤولية اغتيال عرفات وتصف الانتفاضة بالخطأ الكبير

الجمعة 01 يناير 2021 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
سهى عرفات " تبرئ "إسرائيل" من مسؤولية اغتيال عرفات وتصف الانتفاضة بالخطأ الكبير



القدس المحتلة / سما /

قالت زوجة الرئيس الفلسطيني الراحل فتحي عرفات، إنها تبرئ "إسرائيل" من مسؤولية قتل زوجها، معتبرة أنه سار في طريق الإرهاب. وفق ما ذكرته صحيفة يديعوت احرنوت العبرية.

وصفت زوجة عرفات سهى الطويل، الانتفاضة بالخطأ الكبير مضيفة: "الانتفاضة الثانية كانت خطأ عرفات الكبير" على حد قولها.

وقالت: "لا أعرف من أقنعه بتنفيذ انتفاضة عندما كان في خضم عملية سلام. لقد أخبرته أنه يجب أن يوقف هجمات حماس لأنها ستؤدي في النهاية إلى حرب أهلية. شرحت أنه بعد 11 سبتمبر لا أحد يريد رؤية المزيد من الانفجارات ، والناس لا يريدون رؤية الدماء.  قلت: حماس أم ليس حماس ، أنتم ملتزمون بعملية السلام وعليكم وقف الإنتفاضة ".

ووفق ما نقلته الصحيفة، "هي متأكدة من أن زوجها قد تسمم ، لكنها تعفي "إسرائيل" من المسؤولية".

وأضافت: "تعتقد أنه ما كان يجب أن يعود عرفات إلى طريق الإرهاب، لكنها تدعي أن آخرين كانوا قتلة أكثر منه".

وكشفت سهى أن عرفات حزن فعلاً حزناً شديداً على اغتيال رابين، مشيرة إلى أنه كان مهووسًا بكراهية شارون.

وعلّقت الصحيفة العبرية: "بعد مرور 16 عامًا على وفاة ياسر عرفات، وفي مقابلة خاصة اجراها معها مخرج مسلسل "الأعداء" الذي سيبث على القناة "كان" ، تتحدث أرملته سهى عن الحياة بجواره وتحاول إقناع "الإسرائيليين" على أنه على الرغم من أن يديه ملطختان بدماء آلاف "الإسرائيليين"، إلا أنه يريد السلام حقًا".

#سهى الطويل #عرفات #الانتفاضة #اسرائيل #اغتيال عرفات

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج سحب يانصيب تركيا الوطني 2021 إصدار ليلة رأس السنة

احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021 في برج خليفة بدبي (شاهد)

مشاهدة احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية .. هل يجوز ؟

شاهد.. الفلكي اللبناني ميشال حايك يكشف تنبؤاته للعام 2021

موعد إعلان نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي إصدار رأس السنة الأول 2021

كيف كانت سرعة انهيار “أزرق أبيض” نموذجاً لخلل في السياسة الإسرائيلية؟

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة :18 وفاة و1450 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2088 حالة تعاف

توقعات حايك عن 2021: هنية يركب موجات خطيرة ودحلان يفاجئ الجميع وخطر على صحة ابو مازن

صحيفة عبرية : “أبو مازن يريد مفاوضات مع إسرائيل وبسرعة”

تصعيد

صحيفة عبرية تكشف الجبهة التي تقترب من التصعيد مع الاحتلال

واشنطن وإسرائيل تصوتان ضد ميزانية الأمم المتحدة لعام 2021

اعلان سما رسائل