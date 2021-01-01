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وزيرة الصحة :18 وفاة و1450 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2088 حالة تعاف

الجمعة 01 يناير 2021 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة :18 وفاة و1450 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2088 حالة تعاف



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 18 وفاة و1450 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2088 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة في الضفة الغربية (ضواحي القدس 1، نابلس 2، بيت لحم 1، جنين 3، طولكرم 1، رام الله 1، الخليل 1، قلقيلية 1)، و4 وفيات في قطاع غزة، و3 وفيات في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس (36)، سلفيت (24)، نابلس (80)، أريحا (12)، طوباس (21)، بيت لحم (74)، جنين (75)، طولكرم (49)، رام الله (84)، الخليل (70)، قلقيلية (5)، قطاع غزة (689)، مدينة القدس (231).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: سلفيت (32)، نابلس (204)، أريحا (7)، طوباس (25)، جنين (135)، طولكرم (83)، رام الله (205)، الخليل (156)، قلقيلية (15)"، قطاع غزة (881)، مدينة القدس (345).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 116 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 86.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

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