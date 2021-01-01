رابط مشاهدة مباراة ضمك والفتح بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة ضمك ضد الفتح بث مباشر اليوم الجمعة 1 يناير 2020 ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة ضمك والفتح مباشر تبث من ملعب المحالة في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز عبر قناة الرياضية السعودية الرابعة (KSA Sports 4 HD) بصوت المعلق عيسى الحربين.

وكان ضمك قد تغلب على الفتح في المواجهة الأخيرة التي جرت بينهما بشهر سبتمبر 2020 بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، سبها تعادل سلبي (0-0)، وآخر إيجابي وانتصار للفتح قبل 11 سنة.

وحقق الفتح فوزا صعبا في الجولة الماضية بالدوري السعودي على حساب نظيره الفيصلي (3-2)، فيما تعادل ضمك مع النصر بهدفين لمثلهما، سبقها انتصار على أبها (2-1).

مباراة الفتح وضمك مباشر:

وتشير توقعات المحللين إلى أن الفوز سيكون حليفا لفريق الفتح في ظل الأفضلية الواضحة التي يملكها قبل اللقاء المرتقب، لا سيما مع تواصل معاناة ضمك مع جميع أندية المحترفين هذا الموسم.

ويعاني ضمك في المركز السادس عشر والأخير برصيد ثماني نقاط بفارق نقطتين خلف النصر، بينما يحتل الفتح المركز الثامن برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف أمام القادسية والفيصلي.

ويستعد فريق الفتح للعب ضد الوحدة في الأسبوع الثاني عشر ثم التعاون والقادسية والرائد والاتحاد بالكأس، في حين يلتقي ضمك مع الاتحاد والوحدة والباطن بالدوري على التوالي.