هنية: هناك مساعٍ جديدة لاستئناف الحوار الوطني وانجاز المصالحة

غزة / سما /

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الجمعة، إن هناك مساعٍ جديدة لاستئناف الحوار الوطني من أجل إنجاز المصالحة لتحقيق الوحدة الوطنية.

وأكد هنية في تصريح صحفي، أن حماس تعتبر تحقيق الوحدة حجر الزاوية والركن الأساس في مواجهة الاحتلال ومخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حقوق الشعب في الأرض والمقدسات والعودة.

وذكر أنه تجري اتصالات داخلية وخارجية من أجل إنجاح هذه الجهود والتحركات لاستكمال ما تم البدء فيه من خطوات في الحوار مع فتح والفصائل، لإنجاز متطلبات الوحدة عبر إعادة بناء المؤسسات القيادية الفلسطينية، سواء منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية على قاعدة الشراكة والتوافقات الوطنية، وفق إرادة الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة في الداخل والخارج عبر انتخابات حرة ونزيهة.