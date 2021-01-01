ووهان .. مهد فيروس كورونا تحتفل بليلة رأس السنة (صور+فيديو)

ووهان /سما/

خرجت حشود كبيرة إلى الشوارع في منتصف الليل بمدينة ووهان احتفالا بليلة رأس السنة، بعد عام شهد جائحة أودت بحياة آلاف بالمدينة وأجبرتها على الإغلاق من نهاية يناير حتى أوائل أبريل.

وكما جرت العادة، تجمع المئات أمام مبنى جمارك هانكو القديم، وهو أحد أكثر الأماكن التي يحتشد فيها الناس ليلة رأس السنة. وعندما أذنت الساعة القديمة على المبنى بحلول منتصف الليل، أطلق العديد من الناس بالونات في الهواء وهتفوا "سنة جديدة سعيدة".

وكان وجود الشرطة كثيفا والسيطرة على الحشود صارمة. وشوهد أفراد أمن وهم يخبرون عددا قليلا من الحضور كان لا يضع كمامة بضرورة استخدامها. ومرت الاحتفالات في سلام وفي جو اتسم بالود والهدوء.

وجاءت الاحتفالات بعد 12 شهرا من إعلان منظمة الصحة العالمية أنها تلقت لأول مرة تقارير عن حالات التهاب رئوي مجهولة السبب في ووهان، والتي اتضح فيما بعد أنها أول ظهور يتكشف في العالم لمرض كوفيد-19.

ومن المقرر أن يصل فريق خبراء من الأمم المتحدة إلى الصين في الشهر الحالي للتحري لمعرفة منشأ الجائحة.

وأصبحت ووهان خالية من الفيروس إلى حد كبير على مدى شهور. وبدأت في الأيام الأخيرة في تطعيم بعض الفئات من السكان.











