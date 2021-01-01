  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ووهان .. مهد فيروس كورونا تحتفل بليلة رأس السنة (صور+فيديو)

الجمعة 01 يناير 2021 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ووهان .. مهد فيروس كورونا تحتفل بليلة رأس السنة (صور+فيديو)



ووهان /سما/

خرجت حشود كبيرة إلى الشوارع في منتصف الليل بمدينة ووهان احتفالا بليلة رأس السنة، بعد عام شهد جائحة أودت بحياة آلاف بالمدينة وأجبرتها على الإغلاق من نهاية يناير حتى أوائل أبريل.

وكما جرت العادة، تجمع المئات أمام مبنى جمارك هانكو القديم، وهو أحد أكثر الأماكن التي يحتشد فيها الناس ليلة رأس السنة. وعندما أذنت الساعة القديمة على المبنى بحلول منتصف الليل، أطلق العديد من الناس بالونات في الهواء وهتفوا "سنة جديدة سعيدة".

وكان وجود الشرطة كثيفا والسيطرة على الحشود صارمة. وشوهد أفراد أمن وهم يخبرون عددا قليلا من الحضور كان لا يضع كمامة بضرورة استخدامها. ومرت الاحتفالات في سلام وفي جو اتسم بالود والهدوء.

وجاءت الاحتفالات بعد 12 شهرا من إعلان منظمة الصحة العالمية أنها تلقت لأول مرة تقارير عن حالات التهاب رئوي مجهولة السبب في ووهان، والتي اتضح فيما بعد أنها أول ظهور يتكشف في العالم لمرض كوفيد-19.

ومن المقرر أن يصل فريق خبراء من الأمم المتحدة إلى الصين في الشهر الحالي للتحري لمعرفة منشأ الجائحة.

وأصبحت ووهان خالية من الفيروس إلى حد كبير على مدى شهور. وبدأت في الأيام الأخيرة في تطعيم بعض الفئات من السكان.

ووهان3

ووهان4

2

#ووهان #فيروس كورونا
ووهان3
ووهان4

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج سحب يانصيب تركيا الوطني 2021 إصدار ليلة رأس السنة

احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021 في برج خليفة بدبي (شاهد)

مشاهدة احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021

أغنية ليلة رأس السنة الجديدة 2021 (شاهد)

شاهد.. الفلكي اللبناني ميشال حايك يكشف تنبؤاته للعام 2021

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية .. هل يجوز ؟

موعد إعلان نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي إصدار رأس السنة الأول 2021

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية : “أبو مازن يريد مفاوضات مع إسرائيل وبسرعة”

الصحة بغزة: 4 وفيات و 689 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

تصعيد

صحيفة عبرية تكشف الجبهة التي تقترب من التصعيد مع الاحتلال

واشنطن وإسرائيل تصوتان ضد ميزانية الأمم المتحدة لعام 2021

النخالة: الحرب ليست بعيدة عن المنطقة.. والأسلحة الكلاسيكية وصلت فلسطين عن طريق سليماني!

اعلان سما رسائل