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صحيفة عبرية : “أبو مازن يريد مفاوضات مع إسرائيل وبسرعة”

الجمعة 01 يناير 2021 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : “أبو مازن يريد مفاوضات مع إسرائيل وبسرعة”



ترجمة محمد ابو علان

ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية ان الرئيس الفلسطيني أبو مازن أرسل رسالة لشخصيات رفيعة في إدارة جو بايدن الناشئة.

ووفق الرسالة، فان السلطة الفلسطينية معنية بالعودة للمفاوضات مع “إسرائيل” بالسرعة الممكنة، وبدون شروط مسبقة.

شخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية قالت لصحيفة إسرائيل اليوم، أبو مازن يريد استغلال حقيقة أن “إسرائيل” لم تبلور بعد سياسية واضحة أمام إدارة جو بايدن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

شخصية رفيعة في رام الله قالت: “الهدف هو طرق الحديد وهو ساخناً، واستئناف المفاوضات الآن دون انتظار، تنتظر إدارة بايدن الكثير من المشاكل الداخلية، والاتفاق النووي مع إيران، وإصلاح العلاقات مع الصين والإتحاد الأوروبي”.

وتابعت الشخصية الرفيعة من رام الله:” إن قامت إدارة بايدن بوضع القضية الفلسطينية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي في أدنى لائحة اهتمامها، ستكون أشهر طويلة من الجمود في العملية السياسية المتوقفة، وخلال هذا الوقت ستقوم إسرائيل ببلورة موقف أمام إدارة بايدن، والذيسيقود لتثبيت الوضع القائم، لا بل أسوء من ذلك، سيقود لتوسيع المستوطنات وبناء مستوطنات إضافية “.

وبحسب الشخصية الفلسطينية الرفيعة، نقلت رسائل بهذه الروح مؤخرا إلى واشنطن وأمير قطر ، الذي التقى به أبو مازن في الدوحة.

#بايدن #اسرائيل #الرئيس عباس #نتنياهو #مفاوضات #السلطة الفلسطينية

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