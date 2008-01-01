الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة ، تسجيل 4 حالة وفاة 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2224 عينة.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 41264 إصابة منها 9683 حالة نشطة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 375 حالة بعد تسجيل 4 حالة وفاة، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة 31206 حالة، بعد تسجيل 881 حالة تعافي.



وأكدت أن اجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية داخل المستشفى 252 حالة، من بينها 148 حالة خطيرة وحرجة.