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الصحة بغزة: 4 وفيات و 689 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

الجمعة 01 يناير 2021 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: 4 وفيات و 689 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية



غزة/سما/

ذكرت  وزارة الصحة بغزة، تسجيل 689 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى أربع حالات وفاة.

يأتي ذلك بعد إجراء 2224 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما تم تعافي 881 حالة جديدة من مصابي الفيروس.

وبذلك يصفح اجمالي تراكمي للمصابين 41264 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 9683 حالة.

كما وصل إجمالي المتعافين من الفيروس، 31206 حالة، وإجمالي الوفيات 375 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 252 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 148 حالة.

#غزة #كورونا

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