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جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية تفسد احتفالات أستراليا بـ2021

الجمعة 01 يناير 2021 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية تفسد احتفالات أستراليا بـ2021



وكالات

قالت  وسائل إعلام في أستراليا، الجمعة، أن شرطة مدينة غولد كوست الساحلية، في ولاية كوينزلاند شرقي البلاد فتحت تحقيقا في حوادث الاغتصاب التي وقعت في ليلة رأس السنة.

و لم تمر احتفالات رأس السنة الجديدة في أستراليا بهدوء وسلالة، بعدما ارتكب مجموعة رجال جريمة اغتصاب واعتداءات جنسية بحق فتيات مراهقات.

وقالت الشرطة إنها تحقق مع 3 رجال في جرائم اغتصاب واعتداء جنسي مزعومة بحق 3 مراهقات تبلغان من العمر 15 عاما.

وصرح الضابط في شرطة المدينة، جيف شيلدون، قائلا إن الاعتداءات الجنسية وقعت في منتجع سياحي.

وأضاف أن فتاة تبلغ من العمر 15 عاما وصلت شبه عارية وفي حالة يرثى لها إلى خدمة الاستقبال في المنتجع، قبل أن يتم استدعاء الشرطة.


وبعدما أجرت السلطات التحقيقيات الأولية، اتضح أن هناك 3 فتيات، وكلهن في عمر الـ15، كن على شاطئ المنتجع، حيث تعرضن للاعتداءات الجنسية.

وأضاف أن هناك 3 أشخاص رهن الاعتقال في الوقت الحالي بانتظار تجهيز لائحة اتهام بحقهم، مشيرا إلى أن واحدا من المتهمين البالغ من العمر (22 عاما) سيواجه عددا من التهم.

وقال إنه في الوقت الراهن، يبدو أن هناك جريمة اغتصاب واحدة على الأقل فيما يتعلق بالاعتداء على هؤلاء الفتيات.

ونوه على أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، لكنه أكد أنه من الواضح أن الفتاتين الأخريين تعرضتا لاعتداء جنسي.

#الفتاة العارية #استراليا

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