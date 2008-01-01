أبرز عناوين الصحف العبرية اليوم

القدس المحتلة /سما/

تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام العبرية اليوم اعتقال العشرات من عناصر "شبيبة التلال" الإرهابية بالقدس، واستطلاعات الرأي، وتحصين حوالي مليون إسرائيلي باللقاحات المضادة للكورونا،



القناة 13 العبرية:

- وزير الجيش بيني غانتس، تلقى بالأمس التطعيم ضد الكورونا، خلال حلمة تطعيم جنود الجيش الإسرائيلي.

- مستوطنون متطرفون ألقوا الحجارة تجاه منزل فلسطيني في قرية حوارة قضاء نابلس، بدون وقوع إصابات.



القناة 12 العبرية:



- الصحة الإسرائيلية: حتى صباح اليوم، بلغ عدد الذين تلقوا التطعيم ضد الكورونا 951,648 مواطن إسرائيلي.

- الجريمة الأولى بالعام: مقتل شاب عربي، في جريمة اطلاق نار وقعت الليلة في قرية جديدة المكر بالجليل.



القناة11 العبرية – كان:

- عشرات المستوطنين الحرديم، هاجموا الليلة سيارة مواطن عربي بمدينة القدس، وتسببوا بأضرار للمركبة.

- اعتقال 13 من عناصر شبيبة التلال، خلال تظاهرة لهم بالقدس، احتجاجا على مقتل أحد عناصر الجماعة.



القناة 7 العبرية:

- عائلة جولدين، قدمت التماسًا للمحكمة العليا، طالبت فيه بمنع نقل اللقاحات المضادة للكورونا الى غزة.

- تقارير عربية: أبو مازن يريد العودة للمفاوضات مع إسرائيل من خلال مؤتمر دولي للسلام برعاية أمريكا.

هآرتس:

- عشرات الإسرائيليين تظاهروا الليلة ضد رئيس الوزراء نتنياهو والفساد الحكومي، في مدينة حيفا.

- مكتب الإحصاء المركزي: حتى نهاية العام 2020، بلغ عدد سكان إسرائيل 9 مليون، و291 ألف نسمة.



يديعوت:

- وزير الاستيطان تساحي هنيجفي، يعلن عن انشاء طواقم لمراقبة البناء الفلسطيني في المناطق C بالضفة.

- الجنود على بوابة موقع حتسريم الجوي، رفضوا السماح للواء هرتسي هليفي، بالدخول للموقع أول أمس.



معاريف:

- استطلاع: حزب الليكود يتصدر ، و"كحول لفان" لا يتخطى نسبة الحسم، ويحصل على مقعدين بالكنيست.

- استطلاع: الليكود29، تكفاه حدشاه 17، يش عتيد 14، يمينا 13، القائمة العربية 11، الإسرائيليون 8، شاس 8، يهدوت هتوراة 7، يسرائيل بيتنا 7، ميرتس 5 مقاعد.