بدء سريان حظر التجوال الشامل ليومين في قطاع غزة

غزة/سما/

بدأ صباح اليوم الجمعة، سريان قرار حظر التجوال والإغلاق الشامل ليومين في محافظات قطاع غزة كافة؛ ضمن الجهود الحكومية لمكافحة تفشّي فيروس كورونا الوبائي.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت أنّ حظر التجوال والإغلاق الشامل بمحافظات القطاع يبدأ من الساعة 06:30 مساء الخميس وينتهي الساعة الـ7 صباح يوم الأحد المقبل.

وتفرض وزارة الداخلية في غزة إغلاقًا شاملًا وحظرًا للتجوال يومي الجمعة والسبت، من كل أسبوع، في إطار تشديد الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا.



وحذّرت وزارة الصحة مساء الخميس من أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ذروة انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، منوهة إلى أن هذه المرحلة هي الأكثر خطورة.

وجددت تحذيرها من أن التزايد في أعداد الإصابات بالفيروس الوبائي يشكل خطرًا على المجتمع، مشدّدة على ضرورة تظافر الجهود من أجل تسطيح منحنى تفشي الوباء.