طقس فلسطين: أجواء باردة ورياح شرقية

رام الله/سما/

فيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الجمعة والأيام المقبلة بالتفصيل:

اليوم الجمعة يتواصل مسلسل الرياح السيبيرية القادمة من الشرق نحو فلسطين وبلاد الشام ويبقى الجو بارداً صباحاً ومشمساً ومستقراً تماماً في ساعات النهار وبارداً نسبياً الى بارد خاصة في الجبال. ومع ساعات المساء يعود الجو ليصبح بارداً جداً خاصة في الجبال العالية والمفتوحة وتلك الشرقية منها. الرياح كا أسلفنا تبقى شرقية خفيفة السرعة تنشط في بعض الأحيان.

ويوم غد السبت يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً صباحاً لكن بشكل اقل بقليل عما ساد في الايام الفائتة . الرياح ستبقى شرقية خفيفة السرعة . ومع ساعات النهار يسود جو دافئ نسبي في المناطق السهلية. بينما في الجبال يسود جو مائل للبرودة قليلاً نهاراً.

ويوم بعد غد الأحد لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ثلاثة درجات مئوية ، ويسود جو بارد نسبي الى بارد في ساعات النهار في الجبال ، ويبقى الجو بارداً صباحاً وليلاً . الرياح تكون شرقية خفيفة السرعة تصبح معتدلة في بعض الفترات.

وفي يوم الإثنين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية، في ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.