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الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر وبيوتنيك

الجمعة 01 يناير 2021 06:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر وبيوتنيك



وكالات

أعطت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أول موافقة طارئة لها منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 على لقاح فايزر-بايونتيك، في خطوة من شأنها تسهيل الطريق أمام الدول الراغبة في استخدام اللقاح بسرعة، وفق ما جاء في بيان للوكالة الأممية.


وقالت ماريانجيلا سيماو، المسؤولة عن الحصول على الأدوية في منظمة الصحة العالمية في بيان: "هذه خطوة إيجابية جدا لضمان حصول الجميع في العالم على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19".

وهذه الآلية التي يمكن أن تلجأ إليها المنظمة في حالات الطوارئ الصحية تتيح للدول التي لا تملك بالضرورة وسائل ذاتية تسمح لها بان تحدد سريعا فاعلية أي دواء، أن تحصل على وسائل علاج بسرعة أكبر.


والآلية تتيح أيضا لليونيسف، الوكالة الأممية المكلفة قسما كبيرا من الجانب اللوجستي لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد في العالم، وللمنظمة الأميركية للصحة، أن تشتريا اللقاح لتوزيعه على الدول الفقيرة، بحسب البيان.

وشددت سيماو على الحاجة "إلى جهد أكبر للتمكن من توفير كمية كافية من اللقاحات تلبي حاجات الشعوب ذات الأولوية في كل أنحاء العالم".

وتمت إجازة استخدام لقاح فايزر-بايونتيك منذ أسابيع عدة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويتلقى ملايين الأشخاص هذا اللقاح الذي تقدر فاعليته بنسبة 95 في المئة ويتطلب حفظه حرارة لا تقل عن ثمانين درجة مئوية تحت الصفر، الأمر الذي يجعل تخزينه وتوزيعه اكثر صعوبة.

#منظمة الصحة العالمية #وباء كورونا #كوفيد 19 #لقاح فايزر #لقاح فايزر وبيوتنيك #الاستخدام الطارئ

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