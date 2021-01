كسب 7 مليارات دولار في عام.. "الذئب المنفرد" يتصدر أثرياء الصين و آسيا لعام 2020

أصبح الملياردير الصيني تشونغ شانشان البالغ 65 عاما، أغنى شخص في الصين وآسيا لعام 2020، بعد أن نجح بالاستثمار في المياه المعبأة واللقاحات.

وكشف مؤشر "بلومبيرغ" لأصحاب المليارات، أن ثروة شانشان زادت من 70.9 مليار دولار إلى 77.8 مليار دولار خلال 2020 ما دفعه إلى المرتبة الحادية عشرة بقائمة الأغنى على مستوى العالم والأول آسيويا متخطيا الملياردير الهندي موكيش أمباني.

وأطلق تشونغ شركة "بكين وانتاي" للصيدلة البيولوجية المتخصصة في صناعة اللقاحات في أبريل، وارتفعت أسهمها بأكثر من 2000%، كونها عملت على تطوير لقاح لفيروس "كورونا".

