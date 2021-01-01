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مايكروسوفت تعلن اختراقها

الجمعة 01 يناير 2021 05:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مايكروسوفت تعلن اختراقها



وكالات

أعلنت شركة "مايكروسوفت" أن مجموعة التسلل الإلكتروني التي اخترقت نظم شركة "سولارويندز" تمكنت من اختراق أنظمتها والوصول إلى بعض شيفرات مصادرها.


وقالت إن "التحقيق كشف عن عيوب في عدد صغير من الحسابات الداخلية، وأن أحد تلك الحسابات استخدم للوصول إلى شيفرة المصدر في بعض مواقع التخزين".

وأضافت: "الحساب لم يكن لديه إمكانية مراقبة أي شيفرة تخص مايكروسوفت"، وأنها لم تجد ما يدل على أن الاختراق وصل إلى خدمات الإنتاج أو بيانات العملاء.

وتابعت: "التحقيق الذي لا يزال مستمرا لم يعثر أيضا على أي مؤشرات على أن أنظمتنا استخدمت للهجوم على آخرين".

#مايكروسوفت #التسلل الالكتروني #شركة سولارويندز #رويترز

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