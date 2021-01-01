طهران لترامب: لا تجعل العام الجديد عزاء للأمريكيين

طهران/سما/

قال حسین دهقان المستشار العسكري للمرشد الأعلى في إيران، أن "الصواريخ الإيرانية تغطي كافة القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة".



وكتب دهقان على "تويتر": "نوصي الرجل الذي طرد من البيت الأبيض (في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، بألا يحول العام الميلادي الجديد إلى عزاء للأمريكيين".

وأضاف: "الأمريكيون في حالة تأهب خوفا من انتقام إيران، وكخطوة دعائية حلقت قاذفتا بي 52 في سماء الخليج".



من جهته، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق أن بلاده وشعوب المنطقة ستنتقم في الوقت المناسب لمقتل قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني، محذرا من محاولات "بث التفرقة" و"إضعاف الحكومة" في إيران.

وقال: "صدام حسين رحل بعد فرضه حربا لثماني سنوات ضد إيران، وترامب سيرحل بعد فرضه حربا اقتصادية لثلاث سنوات على بلدنا".

وذكرت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي رفيع، بأن تقريرا للاستخبارات يشير إلى عزم إيران على الانتقام من الولايات المتحدة على مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، الذي اغتيل في بغداد بضربة جوية أمريكية العام الماضي.