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الاحصاء الخليجي يكشف كم عدد سكان كل دولة خليجية..صورة

الجمعة 01 يناير 2021 05:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء الخليجي يكشف كم عدد سكان كل دولة خليجية..صورة



سما

بلغ عدد سكان دول الخليج العربية 57.4 مليون نسمة، حسب مركز الإحصاء الخليجي في وقت سابق من اليوم.

وبين المركز أن نسبة الذكور 159 لكل 100 من الإناث، مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي للسكان سجل 2.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2019.


ولفت إلى أن 21.9 في المئة من سكان بلدان المجلس أعمارهم دون 15 سنة وأن معدل إعالة صغار السن 29% ومعدل الإعالة الكلية 32.6%.

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