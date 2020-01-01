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تسجيل 3 وفيات و(231) إصابة جديدة بكورونا خلال يومين في القدس المحتلة

الخميس 31 ديسمبر 2020 10:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 3 وفيات و(231) إصابة جديدة بكورونا خلال يومين في القدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

سجلت مدينة القدس مساء يوم الخميس، عن تسجيل 3 وفيات و231 إصابة بفيروس كورونا في القدس خلال يومين.

وأكد، الدكتور علي الجبريني، أنه تم تسجيل الحالات الثلاث في الطور والبلدة القديمة وباب الخليل ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية انتشار الفيروس الى 146 حالة . 

واشار الجبريني، إلى أن الإصابات بالفيروس في صفوف المواطنين لا زالت مرتفعة مع إصابة 108 اشخاص يوم الاربعاء ، و123 يوم الخميس ؛ مقابل تسجيل 345 حالة شفاء ، ليصل  عدد الاصابات النشطة حالياً في المدينة الى 1480حالة.

وحول الإصابات الخطيرة والمتوسطة التي تعالج في المستشفيات أكد الجبريني انها لا زالت مرتفعة مقارنة  مع الأسابيع الماضية حيث بلغ  عددها 110 حالات وبعضها موصول على أجهزة التنفس الاصطناعي .

ومع ختام عام 2020 وجه الجبريني نداء للمواطنين في مدينة القدس بضرورة الاستمرار في نهج الصحة العامة لا سيما وأن الفيروس لا زال منتشرا بيننا ، مطالباً بمواصلة ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والنظافة والتعقيم. 

وختم  متمنيا أن يكون العام الجديد خير وبركة ، وعام نهاية الكورونا، مع التفاؤل    باللقاح المتوفر ،  حتى نعود   إلى الحياة الطبيعية.

#القدس #فيروس كورونا #كورونا في القدس

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