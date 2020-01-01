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"قطاع غزة لا زال في عين العاصفة"..

الصحة بغزة تصدر بياناً مهماً بشأن الحالة الوبائية في القطاع

الخميس 31 ديسمبر 2020 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تصدر بياناً مهماً بشأن الحالة الوبائية في القطاع



غزة / سما /

أكدت وزارة الصحة، بغزة، مساء اليوم الخميس، بأن اللجان المختصة بالوزارة تشير إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها نجحت في منع استمرار صعود منحنى تسجيل الإصابات حتى اللحظة.

وأضافت في بيان صحفي: بأن القطاع  شهد انخفاضاً في معدل الإصابات اليومي، ومعدل دخول الحالات للمستشفى وهذا مؤشر جيد على التزام النواطنين ونجاعة الإجراءات.

وأكدت بأن الكوادر الصحية بذلت جهوداً استثنائية ونجحت في تعزيز قدرات المنظومة الصحية ومنعت انهيارها.

وأضاف البيان: "نؤكد أن قطاع غزة لا زال في عين العاصفة مع دخول فصل الشتاء وتأثير الفيروس على كافة الفئات العمرية وندعو الجميع الى عدم التراخي باجراءات الوقاية المطلوبة".

وأعربت وزارة الصحة بغزة، عن شكرها لأبناء شعبنا على الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية، داعية إلى تضافر الجهود لتحقيق النتائج المرجوة لتثبيط الانتشار.

كما دعت إلى المحافظة على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة وضعيفي المناعة والأطفال وإبعادهم عن خطر انتقال العدوى إليهم.

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