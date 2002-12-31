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ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

الخميس 31 ديسمبر 2020 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة



رام الله / سما /

 دخل اليوم الخميس، ثلاثة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهم : الأسير محمد هاشم محمد رمضان "الريحاوي" (40 عاماً)، والأسير إبراهيم أحمد عزام الزوارعة (53 عامًا)، والأسير مهند حسين أحمد عبد الله (45 عاماً).

فقد دخل الأسير "الريحاوي" وهو من سكان محافظة نابلس، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/12/2002م، وهو محكوم بالسجن 26 عاماً.

كما دخل الأسير الزوارعة وهو من سكان قطاع غزة، عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/12/2009م، وهو محكوم بالسجن 16 عامًا.

ودخل الأسير عبد الله، وهو من سكان محافظة نابلس، عامه العاشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/12/2010م، وهو محكوم بالسجن 11 عاماً.

#السجون الاسرائيلية #الاسرى الفلسطينيين

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