ايقاد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية في بيت جالا

بيت لحم / سما /

أوقد العشرات في مدينة بيت جالا، مساء اليوم الخميس، شعلة الانطلاقة، في الذكرى الـ56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية.

وشارك في إيقاد الشعلة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، ومحافظ محافظة بيت لحم كامل حميد، ورؤساء بلديات ومؤسسات بيت لحم، وقيادات وكوادر حركة فتح.

وقال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ان هذا اليوم كان فاصلا في تاريخ القضية الفلسطينية عندما بدأت الثورة الفلسطينية، وأصبحت تشغل العالم، مضيفا ان الشعب الفلسطيني قدره ان يحرس المقدسات الاسلامية والمسيحية، وتابع ان المرحلة الحالية صعبة للغاية في ضَل اتفاقيات التطبيع الاخيرة، ومحاولات نشر الفتنة.

من جانبه، قال اللواء كامل حميد محافظ محافظة بيت لحم، اننا اليوم نطلق التحية من هنا من مهد المسيح الى قائد الثورة الرئيس ابو مازن، وابناء الشعب الفلسطيني والى كافة الأحرار مؤكدين على قسم الثورة والانتماء لهذا الشعب العظيم حتى تتحقق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال. مؤكدا انه بالوحدة الوطنية تسقط كافة المؤمرات.

وأكد أمين سر حركة فتح في بيت لحم محمد المصري، ان الأوضاع الحالية صعبة للغاية في ضَل انتشار فيروس كورونا، مؤكدا ان سلامة الشعب الفلسطيني هي من أولويات الثورة الفلسطينية.