"الخارجية": تسجيل حالة وفاة و23 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الخميس، بتسجيل حالة وفاة و23 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 343 حالة والإصابات إلى 8914 إصابة، منذ بدء الجائحة.

وفي هذا السياق، ذكر فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس للمواطن عادل عوض حمدان /70 عاما/ ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 107، فيما سجلت 23 إصابة جديدة في كل من: ميتشيغن، والينوي، ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 5976 إصابة.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية، بمغادرة أربع دفعات جديدة من المواطنين /طلبة ورجال أعمال/ إلى القاهرة، والدوحة، ودبي، ونيويورك، حيث كان السفير أحمد الديك في وداعهم.