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مديرية زراعة محافظة جنين تفتتح ورشة عمل لأصحاب المعاصر

الخميس 31 ديسمبر 2020 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مديرية زراعة محافظة جنين تفتتح ورشة عمل لأصحاب المعاصر



جنين / سما /

افتتح اليوم، مدير عام مديرية زراعة محافظة جنين المهندس باسم حماد، ورشة عمل لأصحاب المعاصر، بحضور فياض فياض مدير عام مجلس الزيتون الفلسطيني والذي قدم توضيحاً لنتائج فحص متبقيات الزيت في الجفت والتي تمت خلال هذا الموسم .

وتحدث حماد عن اهمية قطاع الزيتون بالنسبة للمحافظة والتي تشكل ربع إنتاج فلسطين من زيت الزيتون.

وقدم المهندس رامز عبيد مدير دائرة الزيتون في الإدارة العامة للإرشاد، شرحاً تفصيلياً لمسودة المعايير التنظيمية والتشغلية للمعاصر والمنوي اعتمادها وتطبيقها على المعاصر لتنظيم عملها في فلسطين .

#زراعة جنين

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