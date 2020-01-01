الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين

جنين / سما /

أغلقت الشرطة اليوم، محلات تجارية وحررت مخالفات للمواطنين لعدم التزامهم بالبروتوكول الصحي في محافظة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطـة ،بأنه واستمراراً لعمل دوريات الشرطة في متابعة تطبيق قانون الطوارئ والإغلاق المسائي والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا فقد قامت الشرطة وبمساندة الأمن الوطني بإغلاق 5 محلات تجارية وذلك تطبيقاً لحالة الإغلاق المسائي .

كما قامت الشرطة بتحرير207 مخالفات لعدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية وسائقي المركبات لعدم الالتزام بالبروتوكول الصحي.