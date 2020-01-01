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الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين

الخميس 31 ديسمبر 2020 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين



جنين / سما /

 أغلقت الشرطة اليوم، محلات تجارية وحررت مخالفات للمواطنين لعدم التزامهم بالبروتوكول الصحي في محافظة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطـة ،بأنه واستمراراً لعمل دوريات الشرطة في متابعة تطبيق قانون الطوارئ والإغلاق المسائي والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا فقد قامت الشرطة وبمساندة الأمن الوطني بإغلاق 5 محلات تجارية وذلك تطبيقاً لحالة الإغلاق المسائي .

كما قامت الشرطة بتحرير207 مخالفات لعدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية وسائقي المركبات لعدم الالتزام بالبروتوكول الصحي.

#الشرطة الفلسطينية #مخالفات #جنين

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