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نيابة عن الرئيس: العالول يوقد شعلة الانطلاقة الـ56 للثورة الفلسطينية

الخميس 31 ديسمبر 2020 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيابة عن الرئيس: العالول يوقد شعلة الانطلاقة الـ56 للثورة الفلسطينية



رام الله / سما /

نيابة عن الرئيس محمود عباس، أوقد نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، مساء اليوم الخميس، شعلة الانطلاقة الـ56 للثورة الفلسطينية، من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إيذانا بانطلاق فعاليات إحياء ذكرى الانطلاقة.

وشارك في إيقاد الشعلة، رئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، وأعضاء المجلس الثوري لحركة 'فتح'، وممثلون عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام.

وقال العالول، إن إحياء الذكرى الـ56 لانطلاق الثورة الفلسطينية وحركة "فتح" يعني التذكير بعقود من المعاناة والتضحية الفلسطينية المستمرة، والتي ستستمر حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، رغم أن البعض وصفها بأنها ثورة المستحيل.

وأضاف أن الثورة التي اتكأت على إرادة الشعب بالحرية والاستقلال وتجذره في الأرض، شهدت العديد من الانتصارات والإنجازات والصمود في كل المواقع في الأغوار وبيروت وفي جبل الشيخ، وفي انتفاضات الشعب الفلسطيني الأولى والثانية.

وشدد العالول، في كلمته، على أن حركة "فتح" متمسكة بالثوابت ولن تحيد عنها ولن تقوم باستبدالها ولن تغير أهدافها، وستبقى تسير بهذا الاتجاه من أجل تحقيق آمال الشعب بالحرية والاستقلال.

وأكد أن الحركة التي تسلم راية الثورة من جيل إلى آخر، لن ترضى بمقابل الثمن الباهظ الذي دفع على مدى سنوات الاحتلال من دماء الشهداء ومعاناة الأسرى، إلا الحرية والاستقلال وحقوق الشعب كاملة وغير منقوصة.

#الرئيس عباس #شعلة انطلاقة فتح #انطلاقة فتح #فتح 56

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