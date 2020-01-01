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استخبارات الحوثيين تحذر إسرائيل من مهاجمة اليمن

الخميس 31 ديسمبر 2020 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
استخبارات الحوثيين تحذر إسرائيل من مهاجمة اليمن



القدس المحتلة / سما /

أعلنت "هيئة الاستخبارات والاستطلاع" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، أنها ترصد "كل تحركات إسرائيل في المنطقة وتتابع جميع خططها العدائية ضد اليمن".
 
ونقل موقع i24NEWS الإسرائيلي، عن قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، الذي بدورها نقلت عن رئيس الهيئة اللواء عبد الله يحيى الحاكم، قوله: "نحن في أعلى جاهزية أمنية وعسكرية ومعنوية للقيام بكافة الأعمال والمهام النوعية لمواجهة مختلف التحديات في التصدي للمعتدين والمرتزقة".
 
وأكد الحاكم: "يظن الكيان الصهيوني أنه على وقع ذلك سيستعرض عضلاته على شعب الإيمان والحكمة ولهذا نقول له إن اليمن وشعبه العظيم وقيادته الاستثنائية لا تخيفهم تلك التهديدات، وأعيننا ليست غافلة عن تحركات العدو الصهيوني في المنطقة".
 
 وأضاف، أن "فشل العدوان على اليمن، هو ما جعل العدو يستنجد بالصهاينة للتدخل بشكل أكبر وسقوط بعض الدول في مستنقع التطبيع".
 
وشدد رئيس هيئة الاستخبارات للحوثيين على "ضرورة التسلح باليقظة الأمنية وتوحيد الجهود والاستعداد لمواجهة أعداء الله وأعداء اليمن".
 
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، هيداي زيلبرمان، قد قال الجمعة المنصرم، إن إيران، أكبر حليفة الحوثيين، "قد تهاجم إسرائيل من العراق أو من اليمن"، مضيفًا، "لدينا معلومات أن إيران تطور هناك طائرات مسيرة وصواريخ ذكية تستطيع الوصول إلى إسرائيل".

#جماعة الحوثي #اليمن #استخبارات الحوثي #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي

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