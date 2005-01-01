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رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف موعد انتهاء عمل لجنة التحقيق في أحداث "النبي موسى"

الخميس 31 ديسمبر 2020 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف موعد انتهاء عمل لجنة التحقيق في أحداث "النبي موسى"



رام الله /سما/

قال رئيس الوزراء، محمد اشتية: إن لجنة التحقيق، التي شُكلت على إثر أحداث ما جرى في مقام ومسجد النبي موسى، ستنهي عملها خلال يومين.

وأضاف اشتية، خلال لقاء مع (تلفزيون فلسطين) أننا سنضع نتائج لجنة التحقيق أمام الناس، مؤكداً: "سنحاسب، وسنضع الأمور في نصابها، وسيكون القانون سيد الموقف".

وبين اشتية، أن هناك تحقيقين، الأول: إداري يتعلق بشخوص المؤسسة الرسمية، تنفذه اللجنة حول منح الترخيص، والآخر: يقوم به النائب العام، حول مخالفات جرت، بغض النظر عن وجود التصريح أو عدمه.

وفيما يتعلق بمواجهة (كورونا) قال اشتية: إن إجراءات الإغلاق تنتهي يوم السبت، وسيكون هناك اجتماع للجنة الطوارئ، تدرس البيانات المقدمة من وزارة الصحة، ولجنة الوبائيات؛ لاتخاذ قرار التمديد أو التخفيف من الإجراءات.
 

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #مقام النبي موسى #فيروس كورونا

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