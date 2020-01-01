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أريحا: إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الـ56 أمام منزل المناضل صائب عريقات

الخميس 31 ديسمبر 2020 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
أريحا: إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الـ56 أمام منزل المناضل صائب عريقات



أريحا /سما/

 أحيا أبناء شعبنا في محافظة أريحا والأغوار، اليوم الخميس، ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الـ56، أمام منزل المناضل الوطني الكبير صائب عريقات، وسط المدينة.

وأكد المشاركون على الدور الحركي والوطني لعريقات، مشيدين بمسيرته وسيرته النضالية.

ونقل محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مؤكدا على الثوابت التي تتمسك بها فتح والقيادة الفلسطينية.

وقال "في هذا اليوم، يوم المارد الفتحاوي الذي أسس ثورة مستمرة، نستذكر شهداءنا الأبرار وعلى رأسهم شهيدنا الرمز الراحل ياسر عرفات".

من جانبه، قال نائب أمين سر فتح إقليم أريحا والأغوار محمد ابو "لقد ظن الاحتلال أن عملية عيلبون التي فجرت الثورة كانت عملية وحيدة، سينتهي عندها الفعل الفلسطيني المقاوم، ولم يكن يعلم أنها شرارة انطلاق ثورة التحرير".

#اريحا #انطلاقة فتح #صائب عريقات

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